Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Минобороны рассказали об успешном нанесении сосредоточенного удара по позициям ВСУ.

Российский гиперзвуковой комплект «Кинжал» поразил зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

В военном ведомстве отметили, что российская сторона минувшей ночью с помощью высокоточного оружия нанесла сосредоточенный удар по позициям украинских нацистов. Удары были нанесены по местам дислокации противника, а также складам с боеприпасами и военной техникой ВСУ.

Конашенков отметил, что все цели российской армии были достигнуты, а все объекты поражены. В том числе была ликвидирована техника западного производства, которая поставлялась киевскому режиму из-за границы.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что авиация РФ разбомбила мотострелковую бригаду ВСУ на купянском направлении.