Меган Фокс призналась в психическом расстройстве: «Не видела себя такой»
Меган Фокс заявила, что страдает психическим расстройством
Фото: www.globallookpress.com / MJT
Одна из самых желанных женщин в Голливуде призналась, что не любит себя. Что с ней происходит?
Актриса Меган Фокс призналась в наличии психического расстройства: она страдает дисморфофобией, то есть не любит и не принимает собственное тело.
«Я никогда не видела себя такой, какой видят меня другие люди», — сказала артистка в интервью Sports Illustrated.
При этом Фокс с давних времен была объектом обожания мужчин: стройное тело, пышная грудь и длинные ноги в совокупности с милым лицом и темными длинными волосами делали свое дело. Порой знаменитость даже задевало, что в киноиндустрии к ней относятся как к красивой картинке, а не талантливой актрисе.
Впрочем, после развода с Брайаном Остином Грином звезда встретила любовь всей жизни — рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер — Прим. ред.). По словам Меган, благодаря ему она увидела те части себя, которые давно спрятала.
И именно Колсон помог ей стать тем, кто она есть, а в январе 2022 года он даже сделал ей предложение. Пара известна публике экстравагантностью и по праву считается одной из ярчайших в Голливуде.
Помолвочное кольцо с шипами, употребление крови друг друга — далеко не все причуды, которыми прославились возлюбленные. Однако в последние месяцы у актрисы был довольно сложный жизненный период. О проблемах в отношениях с женихом стало известно общественности, и Фокс пришлось справляться с волной сплетен и негатива в свою сторону.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly пытаются спасти любовь через психотерапию.