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В ФРГ не захотели делиться с Украиной своей авиацией. Что их остановило?

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман прокомментировала возможность поставок немецких истребителей киевскому режиму. По ее словам, ВСУ не должны получить сложную технику дальнего действия. Своими мнением она поделилась в беседе с радиостанцией Deutschlandfunk.

Штрак-Циммерман подчеркнула, что над воздушным пространством Незалежной не должны появляться передовые истребители западного производства. В частости, она исключила поставку ВСУ немецких моделей летательных аппаратов Tornado или Eurofighter.

«Это связано с дальностью полета машины и сложностью обучения», — пояснила председатель Бундестага.

Государственный деятель заметила, что Киев не останется без поставок авиации, однако стране стоит поставлять немного другие модели. По словам Штрак-Циммерман, киевскому режиму прекрасно подойдут советские МиГ-29 или F-16, произведенные в Соединенных Штатах.

Политик также добавила, что для новых пакетов военной помощи ФРГ может выкупать у других стран немецкую технику, которая там стоит «без дела».

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали информацию о новом пакете помощи Киеву от Лондона.