Путин назначил нового посла в Ватикане
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Новый посланник связан с дипломатической работой с 1977 года.
Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. Об этом говорится в новом указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Тем самым, глава государства освободил от должности Александра Авдеева.
Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского, освободив от должности Александра Авдеева. Он занимал эту должность с 11 января 2013 года.
Солтановский — кандидат исторических наук. Владеет английским, французским, немецким и урду языками. На дипломатической работе с 1977 года.
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