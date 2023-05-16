Путин назначил нового посла в Ватикане

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Новый посланник связан с дипломатической работой с 1977 года.

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского. Об этом говорится в новом указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем самым, глава государства освободил от должности Александра Авдеева.

Путин назначил новым послом в Ватикане бывшего постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского, освободив от должности Александра Авдеева. Он занимал эту должность с 11 января 2013 года.

Солтановский — кандидат исторических наук. Владеет английским, французским, немецким и урду языками. На дипломатической работе с 1977 года.

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