Ученый РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене

Фото: Зинин Владимир,т/ф / ТАСС

Он стал третьим ученым РАН, который был по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса.

Ученого Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Валерия Звегинцева подозревают в государственной измене. Как сообщили в открытом письме на сайте учебного заведения, физик арестован.

Известно, что Звегинцев стал третьим ученым Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича, задержанным по данной статье. До этого арестовали Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.

«За последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков нашего института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье уголовного кодекса — „Государственная измена“», — сообщается на сайте РАН.

Валерий Звегинцев был задержан около трех недель назад. Как пишет ТАСС, сейчас ученый находится под домашним арестом. По предварительным данным, причиной ареста стала публикация Звегинцева в иранском журнале. Сам ученый утверждает, что его материал дважды прошел экспертизы о возможной секретности.

Сотрудники института отметили, что уверены в невиновности своих сотрудников, и попросили помощи от коллег и граждан России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене.