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Коты более самостоятельные, а псы — преданные. Что можно сказать о хозяевах домашних животных?

Выбор между кошкой и собакой зависит не только от личных предпочтений человека, но и от того, чего не хватает будущему хозяину. Об этом заявил психолог, автор методики «Так-И-Да-терапия» Александр Некрасов-Гром в беседе с изданием aif.ru. По его словам, у кошатников и собачников разный тип привязанности и каждый намерен построить определенные отношения с домашним любимцем.

Как правило, собаки более преданные. Они способны эмоционально привязаться хозяину и подчиниться ему. Это питомцы, готовые ждать человека, помогать и демонстрировать свое обожание. Именно пес будет встречать хозяина с работы, весело виляя хвостом. Он не убежит из дома и испытает огромный стресс без любимых.

С кошками ситуация сильно отличается. Они независимы, самодостаточны и самостоятельны. Коммуникация с хозяином почти всегда исходит от пушистой. Если она захочет, то придет к человеку, помурлычет и даст потрогать себя. Такой любимец способен покинуть дом ради одиночной прогулки, а потом вернуться, когда ему вздумается. В первую очередь кошка заботится о себе.

Исходя из этих факторов, Некрасов-Гром объяснил — люди выбирают себе тех питомцев, которые восполняют им то, в чем они нуждаются и чего ждут от домашнего животного.

В том числе эксперт сообщил, почему некоторые воспринимают только кошек или собак. По его словам, определенные предпочтения выходят из безобидного уровня но легко могут дойти до того состояния, когда человек переполнен ненавистью.

Ряд хозяев могут с пеной у рта доказывать, что кошки или собаки лучше других животных. Такое поведение указывает на море ненависти и негатива внутри человека. Чем больше отрицательной энергии, тем больше становится непринятых эмоций, которые «нельзя чувствовать».

Например, кошки часто раздражают людей, неспособных отказывать и привыкших жить для остальных. Тогда независимость и самодостаточность котов вызывает у них чувство зависти. При этом осознать и признать эти ощущения трудно, поэтому они перерастают в откровенную ненависть к этим животным.

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