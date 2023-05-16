В США сообщили об исчерпании многомиллиардного пакета помощи Украине

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Американские законодатели считают, что финансирование киевского режима должно продолжаться без перебоев. Будут ли выделены новые средства?

В декабре прошлого года конгресс США одобрил Украине пакет помощи на 48 миллиардов долларов. Как отмечает издание Politico, на сегодняшний день от этой суммы осталось лишь около 6 миллиардов долларов. По прогнозам, уже к середине лета у Пентагона закончатся деньги на накачивание Киева вооружением.

Американские журналисты отмечают, что у законодателей появляются опасения из-за практически иссякшего бюджета. В конгрессе считают, что поддержка киевского режима должна вестись без перебоев, поэтому Вашингтон пока не намерен прекращать помощь, направленную на поддержку Украины.

Кроме того, один из высокопоставленных чиновников на условиях анонимности даже признался изданию, что Белый Дом уже активно обсуждает новый пакет военной помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ЕС подсчитали потраченные на помощь Украине деньги.