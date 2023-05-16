Используется в ходе СВО: какую технику производят на Обуховском заводе

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Испытывают продукцию в условиях «пустыни» и «вечных льдов».

Еще в Первую мировую войну Обуховский завод в Петербурге производил до половины всего вооружения императорской сухопутной армии.

Теперь его работа более точечная — на предприятии собирают в том числе новейшие ЗРК С-400 «Триумф». Есть на заводе место и для гражданской продукции, передает корреспондент Роман Ишмухаметов.

С-400 одинаково эффективно сбивает самолеты-невидимки и крылатые и баллистические ракеты. Прежде чем заступить на боевое дежурство, все ЗРК проходят проверку в этих испытательных комплексах.

В них можно имитировать условия испепеляющей Сахары с песчаными бурями, а также ледяной Арктики. Здесь, например, С-400 подвергают воздействию холода: от минус 40 — до минус 60.

И так целую неделю. Стекла хоть и покрыты инеем, но «Триумф» не окоченел, все системы работают идеально. Теперь — хоть на юг, хоть на север.

«Техника, которую мы производим на заводе, это и ВМФ, и РВСН, это и связь, это и ПВО и ПРО — она хорошо себя зарекомендовала в ходе специальной военной операции. Завод все время отвечает на вызовы, которые перед ним стоят. И так было все 160 лет его существования. Созданный как стелелитейный, уже к началу первой мировой — Обуховский завод производил половину вооружения для сухопутных войск, и 90% — для ВМФ», — сказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», гендиректор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

Эта торпеда пролежала в воде больше ста лет. В начале прошлого века такие снаряды были вершиной инженерной мысли и грозным оружием.

Испытывали их озере в Ленобласти — на первой в стране минной пристрелочной станции. Торпеду подняли и восстановили.

Здесь на берегах Невы впервые в Российской империи наладили выпуск военной оптики — биноклей, прицелов, водомеров. Первые советские авиамоторы для самолетов Р1 — тоже обуховцы. И наконец, первое серийное производство танков — тоже было здесь.

«Это второй уже танк, который вошел в серию. Т-26. И к началу ВОВ это были танки, которые до сих пор были в строю. И они приняли на себя первый удар ВОВ», — говорит директор музея история Обуховского завода Олеся Дранишникова.

Впрочем, здесь не только создают надежный щит страны. Большое внимание — и граждаснкой продукции. Уже скоро по российским дорогам поедет «БАЗ» — созданный с нуля грузовик Брянского автозавода. Обещают мощный вездеход, комфортный для водителя.

«Самое главное конкурентное преимущество — это независимая подвеска всех мостов. Плюс еще независимая подвеска, которая дает большие хода — в первую очередь эта такая машина для жестокого бездорожья», — отмечает главный инженер инжинирингового центра Иван Петряшин.

И если «БАЗ» еще дорабатывается, то «Добрыня» уже выпускается серийно. Тезка русского богатыря — беспилотник, который облетает сельхоз поля, снимает лесные пожары.

«Мне неизвестны аналоги данного аппарата которые могут работать как в режиме FPV дрона, так и в режиме стандартных дронов-игрушек, которые очень легко управляются», — поделился руководитель программы беспилотников Егор Щербаков.

Конечно, здесь не забывают об истоках, о сталеварении. В цехах уже не так жарко и в них нет мартеновских печей — производство стало технологичным. Главный металлург завода Иван Еременко подчеркнул, что если раньше, чтобы выплавить две тонны стали требовалось шесть часов, теперь специалисты способны сделать это за час.

Недавно здесь разработали уникальный сплав на основе кобальта и никеля, который не меняет своих геометрических размеров при резкой смене температур. Его назвали «Невский».