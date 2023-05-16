Стало известно о планах Франции и Италии передать Украине ЗРК Samp-T

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Европа продолжать накачивать Киев вооружением. Там, например, Германия отправила националистам 31 танк Abrams.

Европейское турне Владимира Зеленского привело к первым результатам — Италия и Франция поставят Киеву зенитно-ракетный комплекс дальнего действия Samp-T — аналог американского Patriot. Об этом пишет газета La Stampa. Правда о сроках — ни слова.

Также в Германию отправлен 31 танк Abrams — на этих машинах Пентагон хочет обучить сотни украинских экипажей. Правда, языковой барьер дает о себе знать. Бундесвер нанимает целый штат украинских и, как ни удивительно, русских переводчиков. Как и Вооруженные силы Франции — в этой стране планируют готовить пилотов для Киева. Президент Макрон призывает и дальше поддерживать Украину. Но подчеркивает — никаких поставок оружия для того, чтобы атаковать Россию — Париж не делает.

За усиление помощи будет ратовать премьер-министр Великобритании на предстоящем саммите лидеров G7 в Японии. Но у такой стратегии есть и противники — Венгрия уже заблокировала передачу Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Под большим вопросом отправка техники из США. В программе помощи на 48 миллиардов долларов, которую Конгресс одобрил в декабре, осталось всего шесть миллиардов. Вашингтон уже отказал Киеву в поставках ракет большого радиуса действия.