Точно в цель: «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Буран» под Артемовском

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Российские силы продолжают выполнять задачи спецоперации.

Прицельный удар российского беспилотника-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Буран» — это подтвердили кадры объективного контроля с БПЛА.

Установка находилась на грунтовой дороге под Артемовском. РСЗО сопровождал внедорожник, но оператор выбрал другую цель — дорогостоящую установку, и точно направил дрон. Яркие последовательные вспышки после основного удара говорят о том, что сдетонировал боекомплект. После такого взрыва техника, как правило, уже не подлежит восстановлению.