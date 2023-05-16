Расчеты ПТРК «Корнет» разнесли опорный пункт ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Российские силы продолжают выполнять задачи спецоперации, с каждым днем все дальше оттесняя националистов от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Западного военного округа (ЗВО). Бойцы выполняют задачи по уничтожению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), использующих бронетехнику. Также расчеты ПТРК осуществляют прикрытие подразделений российских сил, занимая огневые позиции на ключевых направлениях.

Так, на видео бойцы поразили взводный опорный пункт противника, который был укреплен в лесопарке. Координаты были получены с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов.

На следующих кадрах показана уже боевая работа танковых экипажей Т-80 на артемовском направлении. На этом участке бойцы продолжают уничтожать противника и прикрывать штурмовые отряды с флангов.

На видео запечатлен момент уничтожения украинских боевиков, засевших в полуразрушенном доме, который они переоборудовали в укрепленный опорный пункт. Координаты местонахождения противника были также получены с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов. Группа боевиков ВСУ была уничтожена точным огнем.