Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

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Сегодня стоит выполнять задачи без спешки. Лишние телодвижения ни к чему хорошему не приведут.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 мая?

Энергии вторника благоволят тем, кто привык планировать и делать все не спеша. Все будет происходить размеренно, главное не торопиться и не нервничать.

Совет дня: займитесь во вторник построением планов на ближайшее будущее. День отлично подходит для стратегических сессий, совещаний и других коллективных посиделок с долгоиграющими целями.

Предостережение дня: не начинайте во вторник срочных и сложных проектов — рискуете провалить все сроки. Покупка и продажа недвижимости, переезд или путешествие также могут стоить больших нервов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.