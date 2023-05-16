«Сохранили пуповинную кровь»: Ангарская прибегла к редкой процедуре после родов

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Собранный биоматериал сможет спасти жизнь ребенка при тяжелых заболеваниях.в будущем. Неужели знаменитость скрыла какие-то детали о здоровье новорожденного сына?

Актриса Надежда Ангарская рассекретила необычную процедуру, к которой прибегла сразу после рождения второго сына. Оказалась, знаменитость решила сохранить пуповинную кровь и пупочный канатик, на случай если у малыша возникнут серьезные проблемы со здоровьем в будущем.

«Почему мы сохранили пуповинную кровь во время родов. Слышали про такое? Пуповинную кровь и пупочный канатик можно сохранить для своего малыша после родов! Затем эти клетки замораживают, и у ребенка появляется биостраховка. Ни много ни мало, но такие клетки лечат от большого количества заболеваний, даже наследственные болезни», — объяснила Ангарская в своем блоге.

В заключении она поинтересовалась у поклонников, почему так мало людей пользуются такой возможностью. Многие ответили, что причиной является высокая стоимость за хранение биоматериала, который, возможно, никогда и не пригодится.

К слову, дважды мамой Ангарская стала 3 мая. Незадолго до появления малыша на свет медики были обеспокоены тем, что роды могут пройти сложно, поскольку плод был слишком большой. Но, к счастью, все прошло благополучно.

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