Путин обсудил с Совбезом сотрудничество со странами СНГ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

На предыдущем заседании обсуждалась работа России в международных организациях.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Была затронута тема сотрудничества со странами СНГ.

«У нас с бывшими республиками Советского Союза целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики. Общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера какого-то. Давайте поговорим сегодня об этом, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, для того чтобы добиваться наилучших результатов», — сказал Путин на заседании.

Также накануне Владимир Путин подписал указ, который позволит иностранцам, в том числе из СНГ, получить гражданство России в упрощенном порядке. Это касается тех, кто в период СВО заключит контракт на прохождение военной службы в российской армии.