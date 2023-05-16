Стали известны подробности покушения на врио главы МВД ЛНР Корнета

Фото, видео: Владимир Иванов / ТАСС; 5-tv.ru

Мужчина выжил, в настоящее время он находится в реанимации на ИВЛ.

Накануне Луганск, который уже начал отвыкать от массированных обстрелов со стороны ВСУ, снова вздрогнул от взрывов. Один из них оказался покушением на исполняющего обязанности главы МВД республики. Он в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Помимо него ранения получили еще шесть человек — за их жизни также борются врачи. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин восстановил всю хронологию событий.

«Довольно мощное взрывное устройство, судя по последствиям. А здесь, перед крыльцом, оказывали помощь раненым. Здесь в помещении парикмахерской находилось несколько человек. Сразу после взрыва их эвакуировали в госпиталь», — рассказывает журналист.

«Пострадало семь человек, четыре в тяжелом состоянии. Все доставлены в больницы, оказывается медицинская помощь», — рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Взрывное устройство заложили внутри. Из пострадавших — юноша 17-ти лет и нынешний глава МВД республики с охранниками. Именно Игорь Корнет и был целью. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое. Не удивительно. Взрыв был такой силы, что осколки стекол и рам отлетели на десятки метров.

«Вот работает взрывотехническая лаборатория. И еще, возвращаясь к мощности взрывного устройства, в этом магазине, соседнем, буквально вынесло стену на складе», — рассказывает журналист.

Хозяева магазина потрясены. Говорить им сложно.

«Просто не успела напугаться. А что чувствовали раненые, а что почувствовала я? Страх… это ничто по сравнению с тем», — рассказывает хозяйка магазина.

Последние четыре дня Луганск переживает атаки преступного киевского режима. Обстрелы новыми иностранными крылатыми ракетами — последний произошел сегодня на окраине города — теперь вот попытка убить главу МВД республики.