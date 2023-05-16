Филипп Киркоров вновь сменил свой образ: «Вас не узнать, просто мальчишка»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / fkirkorov; 5-tv.ru

Поклонники пришли в восторг, увидев обновленного короля российской эстрады.

Филипп Киркоров вновь решил поэкспериментировать со своей внешностью. После празднования дня рождения артист улетел на отдых в Грецию, откуда и предстал перед публикой в новом образе.

Напомним, в начале текущего года знаменитость сделал несколько пластических операций. Помимо этого Киркоров отрастил бороду и покрасил ее вместе с волосами в белый цвет. Многие тогда отметили, артист стал похож на Деда Мороза. Но только публика начала привыкать к его новому образу, хоть и критиковала, как Киркоров вернулся к привычному себе.

Король российской эстрады уже без белой бороды, благодаря чему, отметили фанаты, стал выглядеть значительно моложе и свежее.

«Впервые за год такой образ, не шута, а шикарного мужчины»;

Пожалуйста, оставайтесь в этом образе, тот старичок с белой бородой не имеет с вами ничего общего»;

«Вас не узнать, просто мальчишка», — отреагировали пользователи Сети.

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