Слепаков* и Варламов** обратились в суд с требованием снять с них статус иноагента
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Артист и блогер покинули Россию после начала спецоперации.
Артист Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов** подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них статус иноагента. Заявления поступили в Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС. Дата заседания пока не назначена.
Слепаков и Варламов покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. В их публичных высказываниях неоднократно прослеживались антироссийские настроения. После этого они и были включены в реестр иноагентов.
До этого Адвокат Тимур Матвеев заявил, что ряд артистов, признанных иностранными агентами на территории РФ, стали оспаривать свой статус через суд из-за их финансового положения, поскольку оно у них пострадало. По его мнению, суд вряд ли пойдет им навстречу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин*** также обратился в суд, чтобы избавиться от статуса иноагента.
* — признан в РФ иноагентом
** — признан в РФ иноагентом
*** — признан в РФ иноагентом