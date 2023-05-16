Слепаков* и Варламов** обратились в суд с требованием снять с них статус иноагента

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Артист и блогер покинули Россию после начала спецоперации.

Артист Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов** подали иски к Министерству юстиции РФ с требованием снять с них статус иноагента. Заявления поступили в Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС. Дата заседания пока не назначена.

Слепаков и Варламов покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. В их публичных высказываниях неоднократно прослеживались антироссийские настроения. После этого они и были включены в реестр иноагентов.

До этого Адвокат Тимур Матвеев заявил, что ряд артистов, признанных иностранными агентами на территории РФ, стали оспаривать свой статус через суд из-за их финансового положения, поскольку оно у них пострадало. По его мнению, суд вряд ли пойдет им навстречу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин*** также обратился в суд, чтобы избавиться от статуса иноагента.

* — признан в РФ иноагентом

** — признан в РФ иноагентом

*** — признан в РФ иноагентом