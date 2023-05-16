Стала многодетной мамой: как живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса не отказалась от своей творческой деятельности, просто сменила вектор.

Актриса Дарья Сагалова известна многим по роли Светы Букиной из сериала «Счастливы вместе». Но куда пропала звезда ситкома после его окончания?

Сейчас артистка снимается в кино и сериалах редко. С 2011 года актриса живет в счастливом браке, воспитывает троих детей.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Роль Светы Букиной стала для Сагаловой визитной карточкой. Она могла бы легко получать главные роли в кино. Но девушка больше предпочитает театр, пишет KP.RU.

«У меня постоянно гастроли, выступления. Я каждый день почти выхожу на сцену. И мне это безумно нравится!» — делилась ранее актриса.

Помимо этого Сагалова является успешным хореографом, а свободное время уделяет семье. Актрису до сих пор зовут сниматься в кино и сериалах, но она отказывается практически от всех проектов.

«Большинство сценариев, которые мне предлагают, нельзя назвать качественными. Я человек старой закалки и согласна только на профессиональную работу, а не на ее видимость. Всякие низкопробные сериальчики мне неинтересны», — рассказывала она.

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