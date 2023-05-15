В Армении заявили о стремлении избежать санкций за сотрудничества с РФ

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По словам политика, страна с радостью идет навстречу российскому спросу, однако есть «красные линии».

В Армении опасается западных санкций за сотрудничество с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью чешскому изданию Respekt.

«Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — сказал он.

В то же время премьер Армении указал, что страна входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и имеет тесные экономические связи с Россией.

Недавно мэр Тбилиси и секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сравнил введение Грузией санкций против России с харакири. По словам политика, страна дала понять, что не присоединяется к антироссийским ограничениям, чтобы не противоречить собственным национальным интересам и не вредить грузинскому народу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза сотрудничество России со странами СНГ.