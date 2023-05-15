«Как жаль»: Гузеева призналась, что допустила немало ошибок в воспитании детей

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Телеведущая отметила, что если бы была возможность вернуться в прошлое и все исправить — то она бы ей воспользовалась.

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что совершила много ошибок в воспитании своих детей.

Женщина разоткровенничалась с подписчиками в своем Telegram-канале о том, что хотела бы вернуться в прошлое. А все ради того, чтобы исправить проблемы во взаимоотношениях с сыном Георгием и дочерью Ольгой.

«Сколько ошибок я бы не совершила, сколько вовремя постаралась бы исправить… Это я про отношения с детьми. Скажете, что толку сожалеть, да? Конечно, толку никакого, но как жаль», — написала Гузеева.

Преданные фанаты не остались в стороне и подержали телеведущую. Многие написали о том, что нет смысла грустить о прошлом. Они указали, что ошибки даются для того, чтобы на них учились. Поэтому нужно продолжать жить и радоваться каждому моменту.

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