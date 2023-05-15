Венгрия заблокировала транш помощи на вооружение Украины из фонда ЕС

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Dmitry Rukhlenko

Деньги в размере 500 миллионов евро должны были быть направлены Киеву на следующей неделе.

Венгрия заблокировала выделение восьмого транша помощи Украине на закупку вооружений из Европейского фонда мира. Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на источник в Брюсселе.

Уточняется, что транш на сумму 500 миллионов евро должен был быть направлен Украине 22 мая.

Также в статье говорится, что Будапешт потребовал гарантий того, что фонд в будущем не будет использоваться исключительно для вооружения Киева.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для «повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность». Он рассчитывался в размере 5,7 миллиарда евро на срок до 2027 года. При этом основная сумма уже была заложена для компенсации странам Евросоюза средств, направленных на поддержку Украины.

На днях Венгрия пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России из-за Украины. Это произошло после того, как Киев внес венгерский OTP Bank в перечень «международных спонсоров войны» за то, что он продолжает работать в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суммарная помощь европейских стран киевскому режиму составила уже 16 миллиардов евро.