Небензя упрекнул ООН в замалчивании преступлений Украины

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При попустительстве западных покровителей киевский режим перешел к откровенно террористическим методам.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН спросил, почему генсек организации Антониу Гутерриш и другие международные институты молчат по поводу открытого подстрекательства к терроризму со стороны Украины.

Небензя указал на то, что с подачи западных покровителей киевский режим использует террористические методы. В пример он привел теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого погиб его друг Александр Шубин.

Также дипломат напомнил публичное заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру» и опрос государственного информагентства Украины (УНИАН) о том, кого из российских лидеров следует ликвидировать следующим.

«Что это, если не открытое подстрекательство к терроризму? <…> Как могут молчать об этом генсекретарь и представители других международных организаций?» — заявил Небензя.

Он также указал на «лицемерную подоплеку» созыва Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. По словам дипломата, искренней озабоченности судьбами жителей Украины, а тем более освобожденных территорий Донбасса, — не было и нет. Вместо этого Запад накачивает Киев «все более тяжелым и изощренным» оружием.

На днях глава ГУР Минобороны Украины Буданов заявил, что Украина «убивала русских и будет продолжать убивать русских в любой точке этого мира». Так он прокомментировал вопрос о причастности ведомства к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова квалифицировала заявление Буданова как терроризм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ обвинил киевский режим и его западных покровителей в попытке убийства писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.