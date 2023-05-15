Суд избрал меру пресечения мужу Блиновской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Супругу «королевы марафонов» вменяют пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Пресненский суд Москвы избрал обвиняемому по делу о неуплате налогов Алексею Блиновскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, полностью удовлетворив ходатайство столичного Следственного комитета.

Блиновскому запрещено общаться с другими фигурантами уголовного дела, кроме супруги, а также пользоваться интернетом и мобильной связью. Вину в предъявляемых преступлениях он не признал.

До этого сообщалось, что супруг осужденного блогера Елены Блиновской доставлен в суд. Ему предъявили обвинение по статьям за пособничество в уклонении от уплаты налогов и легализацию незаконно приобретенных денежных средств.

Алексей Блиновский в суде. Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы

По версии следствия, автор марафонов Елена Блиновская при пособничестве своего супруга уклонялась от уплаты налогов с 2019 по 2021 год, сокрыв от налоговой более 918 миллионов рублей. Часть незаконного дохода в размере свыше 43 миллионов рублей семья легализовала путем совершения незаконных финансовых операций.

Сама «королева марафонов» ранее полностью признала вину. В ее отношении возбудили уголовное дело о неуплате налогов, счета арестовали. В качестве меры пресечения суд избрал Блиновской домашний арест. От заключения в СИЗО блогера спасли смягчающие обстоятельства в виде раскаяния и наличия четверых детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из интернет-знаменитостей, кроме Елены Блиновской, попал под проверку налоговой службы.