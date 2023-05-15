В Швеции найден мертвым британский военный, участвовавший в крупных учениях
Фото: www.globallookpress.com / Cheong Kam Ka
По подозрению в убийстве арестованы четыре человека.
Британский военнослужащий был найден мертвым в квартире в Сольне. Известно, что он вернулся с ночной прогулки. Об этом сообщил шведский таблоид Expressen.
Солдат в компании со сослуживцем провел замечательный вечер после окончания учений «Аврора-1989», проходивших в Швеции. Британец вместе с коллегой оказались в квартире, расположенной в городе Сольн недалеко от Стокгольма. С ними было несколько шведов.
После обнаружения безжизненного тела военного были задержаны трое местных жителей и британский коллега покойного. Возраст фигурантов составляет от 20 до 30 лет. Следственные отношения в их отношении продолжатся, однако предварительно все четверо арестованы.
Детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.
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