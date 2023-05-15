«Профукали деньги»: почему звезды-иноагенты резко начали оспаривать свой статус

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Неужели они поняли, что не хотят терять российскую публику и уже думают о возвращении?

Артисты, признанные иностранными агентами на территории РФ, решили оспорить свой статус через суд. Соответствующие иски уже подали несколько звезд. Примечательно, что они якобы припеваюче жили за пределами России и ни о чем не жалели.

Адвокат Тимур Матвеев предположил, что истинная причина кроется в финансовом положении. Оно у звезд-иноагентов достаточно пострадало.

«Из-за статуса иноагента артист ограничен в финансовом плане: не может иметь госконтракты, сниматься в рекламе и так далее, ведь для его партнеров в России это будет расценено как финансирование иностранного агента. Конечно, никто на такое не пойдет», — объяснил адвокат в беседе с KP.RU.

Он также отметил, что суд вряд ли пойдет навстречу, а потому прогноз по этому спору для артистов-иноагентов негативный. При этом даже коллеги из российского шоу-бизнеса настроены довольно враждебно — возвращения предателей-беглецов никто не ждет.

«Люди профукали все деньги, а в России у их коллег все хорошо: есть концерты, корпоративы, гастрольные туры. Уверен, что они не хотят терять российскую публику и уже думают о возвращении», — заявил продюсер Сергей Дворцов.

Многие российские знаменитости, ссылаясь на разные причины, стали покидать Россию после 24 февраля 2022 года. Некоторые изо всех сил старались усидеть на двух стульях, а некоторые в открытую осудили свою Родину, не побоявшись навсегда стать для ее жителей предателями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бастрыкин назвал предателями звезд, сбежавших из России и осудивших СВО.

* — признан иностранным агентом на территории РФ