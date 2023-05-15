Хвост пистолетом: в России появился первый кошачий отряд МЧС

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У каждого четвероного — своя история.

В России появился первый кошачий отряд МЧС — «Семенычи». В него вошли четвероногие со всей страны — от Москвы до Коми. Свое название команда получила в память о тюменском коте Семене. У каждого питомца своя история. Некоторых спасли из огня, а потом они остались жить в части.

Пожарные говорят, что на службе котики должны защищать инвентарь от грызунов, и, конечно, мурлыкать. Это помогает снять стресс после тяжелой смены. А еще они настоящие талисманы. Есть примета — если кот спит, значит смена пройдет спокойно.