Стоит опасаться? В России выявили новые виды клещей

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Нашли их на летучих мышах.

Российские ученые открыли три новых вида гамазовых клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила, а также других опасных заболеваний, пишут «Известия».

По словам ученых, паразиты широко распространены в Монголии и Сибири. Нашли их на летучих мышах. Специалисты считают, что они могут обитать и на территории Китая. Поэтому дальнейшие исследования будут проводить в сотрудничестве с китайскими специалистами.

Однако в Роспотребнадзоре заверили — новые виды клещей не нападают на людей.

«Летучие мыши, на которых были найдены новые виды клещей, не являются носителями возбудителя чумы. Случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей в принципе не фиксировались. Все дело в том, что гамазовые клещи на людей не нападают», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Поэтому причин для беспокойства нет, заключили в Роспотребнадзоре.