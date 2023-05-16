Угроза во дворах: как дети получают тяжелые травмы во время прогулок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

С приходом тепла число пострадавших детей растет по всей стране.

Неожиданная угроза обнаружилась в российских дворах. Уже несколько детей получили тяжелые травмы во время обычной прогулки, которая отличалась только тем, что они решили поиграть на тренажерной площадке. Их пальцы придавило тяжелыми металлическими деталями. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин разбирался вместе с производителем и с экспертами в том, кто виноват.

Позади месяц лечения в больнице и сложная операция на руке. Медикам пришлось буквально сшивать сосуды сыну Марии, чтобы сохранить ему кисть и пальцы. Тяжелую травму мальчик получил на уличном тренажере.

«Прогнозов врачи не дают. На данный момент радует, что чувствительность пальцев сохранена, но вопрос сохранения кисти полностью остается открытым», — говорит мать пострадавшего мальчика Мария Кирей.

История Димы из Иркутска — один в один с сыном Марии. Он пришел на площадку вместе с одноклассниками и начал по-дружески раскачивать своих товарищей. Признается: отчасти сам виноват, что увлекся, позабыв о правилах безопасности.

«Мой палец соскользил и его придавило тренажером ручкой от тренажера и таким образом мне придавило палец», — признается Дмитрий Епанешников.

В больницу Иркутска с подобными травмами только за полдня попали сразу три ребенка. С приходом тепла число пострадавших детей растет по всей стране.

Причем ушибы, переломы и растяжения они получают на вполне исправных конструкциях. Что в Иркутске, что в Петрозаводске уличное оборудование было новым и соответствовало всем требованиям.

«Не исключено, что дети немножко неправильно их используют, может берутся не за те части, может движение начинают раньше, чем зафиксировали как бы руки», — допускает заведующая травмпунктом Ивано-матренинской детской клинической больницы Татьяна Преториус.

Как правильно заниматься на тренажерах, а, главное, безопасно, мы решили показать вам с фитнес-тренером. Выбрали вот эту площадку. Ей несколько лет.

Все конструкции соответствуют ГОСТу. Фитнес-тренер Станислав Линдовер показывает, как правильно держаться за тренажер руками.

Перед началом тренировки нужно грамотно принять исходную позицию и так же грамотно завершить упражнение. Эксперт уточнил, что руки отпускать не следует до возвращения в исходное положение и окончания подхода.

Травму можно получить даже если взгляд при тренировке направлен не в ту сторону. Нужно четко соблюдать все правила и не забывать про возраст.

Не все уличные конструкции могут подойти ребенку. Каждый современный тренажер еще на заводе оснащается специальной табличкой — инструкцией по эксплуатации, где указано со скольки лет можно эксплуатировать устройство.

«Есть тренажеры, которые вы видите за моей спиной, мы рекомендуем использовать их детям и взрослым от 14 лет, точно такие же тренажеры есть для более младших деток», — объясняет коммерческий директор компании по производству тренажеров Анна Пичугова.

Все упражнения детям лучше выполнять под присмотром взрослых. Ведь тренажерная площадка это не место для детских игр и развлечений.