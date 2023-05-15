Президента Турции впервые в истории не выбрали в первом туре: что будет дальше

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan; 5-tv.ru

Впервые в истории Турции, в стране пройдет второй тур президентских выборов. Он назначен на 28 мая.

Главные политические новости сегодня из Турции, где идут президентские выборы. Оказалось, что рано радовались сторонники Эрдогана, поверив предварительному подсчету голосов. От ближайшего соперника — Кемаля Кылычдароглу его действительно отделяют почти 5%.

Но о победе говорить рано. Необходимый порог в 50% — даже лидер гонки не преодолел. И теперь страну ждет второй тур выборов. который, по прогнозам политогов, может кардинально изменить ситуацию. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок передает из Стамбула.

Еще вчера поздно вечером центр Стамбула был увешен агитацией. На площади Таксим висели огромные баннеры кандидатов. Сейчас их как и не было. Но на всякий случай дежурят «скорые» и вооруженные силовики с техникой.

Потому что все помнят, как это бывает. Помнят и не хотят повторений. Если что, именно на Таксим выйдут недовольные, а потом недовольные недовольными…

Самое время подготовиться к тому, что итоги придется принять.

«Мы любим друг друга как братья! Но я считаю, что Эрдоган должен продолжить то, что начал!» — поделился своим мнением местный житель Муса.

«Я очень уважаю Мусу, но считаю, что Эрдоган должен уйти. Турции нужны перемены», — считает его знакомый Бироль.

Муса и Бироль — яркий пример того, как надо сосуществовать оппонентам. Один управляет рестораном, другой — официант. Но при радикально противоположных взглядах в их кафе никакого бытового радикализма. Хотя с мясом работают, кебаб — на кухне много острых предметов.

Турки заранее учатся уважать друг друга. Хотя признаки накаленности обстановки все-таки есть. На выборах случались драки. Распространялись заявления о том, что якобы за президента идут массовые вбросы. А еще оппозиция заранее объявила о том, что не примет победы оппонента. Но к решительным действиям все еще не перешла. Возможно, из-за него.

«Я благодарю вас! И поздравляю! Мы приблизились к моменту, который повлияет на исход выборов! Я считаю это нашим успехом!» — заявил кандидат на выборах президента Турции ль альянса Ata Синан Оган.

Это третий кандидат, от которого теперь, как считают многие, зависит исход. Во втором туре Оган может призвать свои 5% сторонников голосовать за, а вот за кого — вопрос.

«Сколько и как ему удастся направить своих голосов и в какую сторону. Он набрал действительно очень необычный, неожиданный для себя рейтинг. И достаточно высокий — 5,2%, как сообщают в Высшей избирательной комиссии Турции. Это довольно большие цифры по меркам нынешнего противостояния между двумя основными кандидатами», — прокомментировал эксперт-практик по Турции Иван Стародубцев.

Из особенностей предвыборной компании Огана: любит красить заборы перед камерами. Именно в нем многие могут усмотреть «русский след». Оган учючился в Азербайджане еще в Советском Союзе. А в современной России защитил диссертацию — в МГИМО. Но гораздо важнее, что этот кандидат никогда не имел веса в Стамбуле. А значит, выиграть и не мог.

Из 85 миллионов населения Турции, по разным подсчетам, 25 миллионов живет в Стамбуле. А еще здесь один из важных факторов экономики страны — Босфор. Так что правило, кто побеждает в Стамбуле, тот побеждает во всей стране, работает на каждых турецких выборах.

О своем решении Синан Ога еще не объявил. Но есть мнение, что, скорее всего, он присоединится к большинству. За обсуждением президентских выборов все забыли о выборах в Меджлис. А там партия Эрдогана заняла прочные лидирующие позиции. Действующему президенту эта поддержка поможет, как бы ни развивались события дальше.