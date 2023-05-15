Рэпер Рич посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Исполнитель пришел поддержать бойцов перед отправкой в зону спецоперации.

Рэпер Рич посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, чтобы поддержать тех, кто отправляется в зону боевых действий.

«Любая военная работа сопровождается песнями, какими-то фильмами, картинами. И поэтому, безусловно, художники всегда должны взаимодействовать с солдатами и поддерживать их», — заявил исполнитель.

Рич добавил, что во взаимосвязь с бойцами вдохновляет музыкантов и художников на творчество.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с 3 апреля на улице Яблочкова, 5, строение 1. Всю информацию о деятельности пункта можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Накануне 9 мая вышел совместный клип Рича и лидера рок-группы «Ва-Банкъ» Александра Ф. Скляра на песню «Черная свеча». Рокера и рэпера ранее познакомил Донбасс. В своей общей работе исполнители провели мысленный эксперимент, попытавшись забраться в голову к украинскому националисту, чтобы увидеть мир его глазами. Там не оказалось ничего, кроме мрака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московские артисты приехали с масштабными гастролями в Донбасс.