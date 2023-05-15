«Это природа»: следователь объяснил, почему среди убийц больше мужчин

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Женщины более собирательные, их агрессия кроется внутри.

Бывший следователь Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов, который расследовал дело Марии Петровой, известной как «зюзинская маньячка», в диалоге с изданием «Страсти» ответил на вопрос, почему среди убийц больше мужчин, нежели женщин.

«А это природа! Мужская агрессия направлена вовне, это уже чисто биологическое», — ответил он.

Собеседник также рассказал о причинах, которые заставляют женщин идти на преступление. Им свойственны месть, корысть, аффект. То же, что и у мужчин. Но в других формах.

«Все же убийства меньше присущи женщинам», — заявил Миронов.

По словам бывшего следователя, Петрова стала единственной в его карьере женщиной, совершивший именно серийные убийства.

Он отмечает, что эпизоды с женщинами-убийцами были, но у каждой был корыстной мотив. Например, была такая дама, которая организовала два или три убийства с целью завладения квадратных метров. Но это все иная категория.

«Мужчины — охотники. Женщины — собирательные, и агрессия внутри. Она может убить той же сковородкой на кухне, ножом пырнуть, выбросить ребенка из окна. Но это в состоянии аффекта. Драма», — рассказал собеседник.

Несмотря на то, что Петрова с марта по 23 апреля 2002 года, окрещенная СМИ «зюзинской маньячкой», перерезала горло шестерым мужчинам. Миронов охарактеризовал женщину как «чистую, хорошую девушку». Говоря о ее прошлом и будущем, следователь отметил, что она была хорошим ребенком и прилежной ученицей, которая увлекалась девчачьими хобби.

«И мечты сейчас у нее вполне женские. Она хочет выйти замуж, родить ребенка», — подытоживает эксперт.

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