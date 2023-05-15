Лукашенко прибыл в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Ожидается, что глава Белоруссии заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил центральный командный пункт военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны страны. Информацию об этом и фото-отчет о прибытии в своем Telegram-канале опубликовал «Пул первого».

В публикации ресурса уточняется, что Лукашенко сегодня будет работать в пункте ВВС и войск ПВО, а также заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства.

Прежде общественность напугало отсутствие белорусского президента на ряде государственных мероприятий. СМИ запестрили заголовками о плохом самочувствии Лукашенко, на это отреагировали и в Кремле. Пресс-секреатрь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что от Минска не поступало официальных сообщений о проблемах лидера республики. Он призвал ориентироваться на проверенные источники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке после парада Победы.