«Я жив и здоров»: 92-летний Сорос опроверг сообщения о своей смерти

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Американский финансист вышел на связь с поклонниками после новостей о своей кончине.

Миллиардер Джордж Сорос отреагировал на новости о собственной кончине в результате сердечного приступа. В своем личном аккаунте в Twitter он сообщил пользователям, что в свои 92 года продолжает жить и бодрствовать.

«Слухи, что у меня был сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров», — написал Сорос.

Джордж Сорос и его деятельность в целом вызывает неоднозначные оценки. Трейдера часто называют спекулянтом. Однако он продолжает активно заниматься политикой, даже несмотря на то, что его фонды неоднократно обвиняли в том, что они оказывают влияние на порядок в некоторых странах.

В частости, его компаниям приписывали организацию смены власти в государствах. Сам миллиардер не отрицает, что с помощью его денег была проведена «оранжевая революция» на Украине, а также он не исключает своей роли в Евромайдане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск и Стивен Кинг устроили перепалку на тему помощи Украине.