«Формально не должен»: старший сын Пушного до сих пор спрашивает разрешения выпить алкоголь

Руслан Велишов 35

Телеведущий Александр Пушной рассказал, что его старший сын до сих пор спрашивает разрешения выпить алкоголь

«Формально не должен»: старший сын Пушного до сих пор спрашивает разрешения выпить алкоголь

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Ребенок телеведущего учится в университете на факультете гостиничного управления.

Шоумен, музыкант и телеведущий Александр Пушной признался, что его старший сын Дмитрий до сих пор не пьет алкоголь без разрешения. Об этом сообщает издание Газета.ру.

«Старший сын всегда нас держит в курсе, чем занимается. Даже иногда он спрашивает: „Можно я куплю себе джин и вместе с тоником выпью?“ Мы говорим: „Ты взрослый человек, конечно, можно“. Приятно, что он спрашивает, хотя в принципе формально не должен», — рассказал артист.

Дмитрий уже студент. Он учится в университете на факультете гостиничного управления, проходит стажировку и работает официантом. Также у сына шоумена есть интересное и познавательное хобби: молодой человек увлекается историей.

Всего у Пушного и его жены Татьяны трое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не подать дурной пример детям и донести им информацию о вреде алкоголя.

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