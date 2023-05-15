«Налоговая это видит прозрачно за пять минут работы»: что грозит мужу Блиновской

Юрист Герасин: Блиновский мог участвовать в махинациях супруги и является пособником

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Личный архив Бориса Герасина; 5-tv.ru

По мнению юриста, в худшем случае обвиняемого Блиновского могут лишить свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Мужу осужденной знаменитости Елены Блиновской — Алексею Блиновскому предъявлено обвинение по статьям «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Правоохранители подозревают, что Елена Блиновская при пособничестве Алексея Блиновского уклонялась от уплаты налогов за два года с 2019-го по 2021-го на сумму более 918 миллионов рублей. Часть незаконного дохода в сумме более 43 миллионов рублей, семья легализовала путем совершения незаконных финансовых операций.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Свою вину мужчина не признает.

Юрист по цифровому праву Борис Герасин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснил, почему мужа «королевы марафонов» привлекли к уголовной ответственности и что ему грозит?

«Пособником, безусловно, может быть. Обвинили, потому что он является ближайшем родственником», — ответил эксперт.

Так как здесь большая сумма неуплаты, то ее можно квалифицировать как преступление средней тяжести. Российское законодательство в этом случае предусматривает срок лишения свободы от пяти до десяти лет, отмечает специалист.

Если преступление будет обозначено как тяжкое, то есть, например, обнародуется, что дополнительно была переоформлена недвижимость, автомобиль, то наказание может возрасти на срок от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

«Но чаще всего именно такие кейсы квалифицируются, как преступления средней тяжести», — утверждает Герасин.

Он отмечает, что Блиновский участвовал в махинациях в любом случае, так как бизнес переоформлялся на него.

«Я полагаю, что средства выводились каким-то образом с ее (Блиновской — Прим. ред.) ИП, на него и на счетах держались. То есть налоговая это видит прозрачно за пять минут работы», — подытоживает юрист.

Свою вину «королева марафонов» признала полностью. В ее отношении было возбуждено уголовное дело, а счета арестованы. В качестве меры пресечения суд избрал для нее домашний арест. Женщина могла попасть и в СИЗО, но раскаянье и четверо детей стали смягчающими обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Елена Блиновская выплатила лишь «мизерную часть» долга.