Сына российского дипломата обвинили в убийстве девушки в Подмосковье

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Ее тело со следами насилия было найдено в подъезде. Врачи не смогли спасти потерпевшую.

Сын экс-заместителя посла РФ в Пакистане стал фигурантом дела об убийстве 22-летней девушки в Солнечногорске. Сайт ИА REGNUM сообщил, что инцидент случился 12 мая.

Окровавленное тело молодой особы было найдено в одном из подъездов подмосковного городка. Ее обнаружил местный житель, он же и обратился в полицию. Уточняется, что девушка оставалась жива до приезда бригады скорой помощи, однако врачи не смогли спасти ее — из-за полученных ножевых ранений она потеряла очень много крови, что привело к летальному исходу.

Следствию удалось в кратчайшие сроки установить подозреваемого. Знакомые убитой рассказали, что девушку преследовал некий ухажер, которому потерпевшая не стремилась ответить взаимностью. Им якобы оказался 32-летний сын экс-заместителя посла России в Пакистане Владимира Березюка Александр. После задержания на одной из станций столичного метрополитена он признался в совершении убийства и был арестован. Ему предъявлено обвинение.

Скончавшаяся девушка училась в академии МВД и активно вела личный блог. Среди ее поклонников был и Александр. Знакомые мужчины сообщили следствию, что он был достаточно агрессивным. Некоторые из-за его вспыльчивости записывали Александра в телефонной книге как «псих».

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина напал на свою сожительницу прямо в больнице, куда она попала из-за его побоев. Вопиющий инцидент произошел в Санкт-Петербурге, злоумышленник пырнул свою жертву ножом.