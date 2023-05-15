Первой российской авиакомпании разрешили полеты в Грузию

Грузия выдала разрешение «Азимуту» на выполнение рейсов в страну с 17 мая

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Российские самолеты полетят в эту страну уже с 17 мая.

Первой российской авиакомпании разрешили начать полеты в Грузию. Решение было принято грузинским агентством гражданской авиации. Речь идет о самолетах «Азимута».

«Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты», — заявил глава ведомства Гиви Давиташвили в интервью телеканалу IMEDI.

Президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией с 15 мая. Кроме того, был снят запрет на прямые перелеты в эту страну для российских авиакомпаний. Согласно сообщениям Минтранса РФ, перевозчики из РФ уже готовятся к рейсам — в планах осуществлять семь прямых перелетов из Москвы в Тбилиси и обратно в неделю.

Позднее стало известно, что российские авиакомпании направили заявления властям Грузии о разрешении начать полеты в страну. Заявки будет детально изучать Агентство гражданской авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не исключают вероятности введения санкций против грузинских предприятий в результате возобновления ее прямого авиасообщения с Россией.