АНО «Росгонки» и «НСТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото, видео: Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»; 5-tv.ru

В Санкт-Петербурге 5 и 6 августа на автодроме «Игора Драйв» пройдет GARAGE FEST «Игора Драйв — 2023»

Состоялась пресс-конференция и церемония подписания соглашения между АНО «Росгонки» и «НСТ», в ходе которой стороны подписали соглашение о сотрудничестве при проведении фестиваля. На церемонии подписания соглашения гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов отметил, что в прошлом году это мероприятие стало инновацией.

«Мы сильно переживали и до конца не знали, сработает ли данный формат, будет ли он востребован с точки зрения участников и зрителей. В нашем понимании мы не прогадали, все получилось более чем хорошо», — поделился Титов.

Автогонщик, пилот и менеджер команды G-Drive Racing Роман Русинов отметил, что в 2022 году GARAGE FEST был проведен на высоком уровне.

«Была очень грамотная организация. По сути, мы понимаем, что можем провести соревнования уровня „Ле Ман“. То, что будет в этом году — это будет топовое событие российского автоспорта, потому что мы собрали главные дисциплины в один день», — отметил Русинов.

По словам Титова, в этом году у GARAGE FEST появляется полноценный дрифтовый чемпионат, а также ряд мероприятия с ретро-автомобилями.

Фото, видео: Пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»; 5-tv.ru

«Дрифт в прошлом году был, но это были показательные выступления и заезды для зрителей. В этом году в качестве дрифта выступает полноценная взрослая региональная серия „РДС Европа“, это микс из профессиональных спортсменов и начинающих спортсменов. Это очень, очень зрелищная история с точки зрения привлекательности для публики 100%», — отметил он.

Титов отметил, что в этом году ожидается увеличение участников и зрителей.

«Поток будет только увеличиваться. В прошлом году нас суммарно посетило 16 тысяч человек за уикенд. В этом году, в любом случае, ожидаем больше. Я думаю, что мы точно совершенно дойти до 20. Может быть и больше», — добавил Титов.

GARAGE FEST «Игора Драйв — 2023» пройдет в Санкт-Петербурге 5 и 6 августа на автодроме «Игора Драйв». Как обещают организаторы фестиваля, программа будет настолько насыщенная, что каждый гость сможет найти развлечение для себя.