Фото: www.globallookpress.com / Jutta Prechtel

Дипломат в очередной раз преподала урок истории «для тех, кто в танке со свастикой».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила канцлера Германии Олафа Шольца, который в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выкрикнул нацистский лозунг «Слава Украине!». Соответствующие кадры распространили ранее украинские и немецкие СМИ.

«„Слава Украине!» − это лозунг, кричалка нацистов. Мы неоднократно говорили об этом и на брифинге, и в столь ненавистных натовским чиновникам материалах в социальных сетях», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что «дурное образование» западных элит не освобождает их от ответственности. Дипломат в очередной раз преподала урок истории «для тех, кто в танке со свастикой».

Захарова напомнила, что лозунг «Слава Украине!» возник как официальное приветствие Организации украинских националистов (ОУН)* в 1939 году. Позднее его стали сопровождать поднятием выпрямленной правой руки и ответным кличем «Героям слава!». Так бандеровцы салютовали частям вермахта, которые въезжали на оккупированные земли Украины. Немцы обычно кричали «Sieg Heil!» и «Heil Hitler!», отметила Захарова.

«Олаф Шольц перешел четкую границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие. Меньше, чем через неделю после 78-й годовщины завершения войны в Европе», — заявила представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить орден имени украинского националиста и пособника гитлеровских оккупантов Степана Бандеры.

* — экстремистская организация, запрещена в России.