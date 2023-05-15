Икону «Троица» Андрея Рублева вернули церкви

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С 1929 года произведение искусства входило в собрание Третьяковки.

Икона «Троица», которая была написана русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым, вернулась в церковь. Соответствующая информация появилась на сайте РПЦ.

В тексте публикации отмечается, что решение о возращении образа было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее православные верующие неоднократно просили вернуть работу Рублева.

Ожидается, что икона будет доступна для всенародного поклонения. Ее выставят в столичном кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Там она пробудет на протяжении 12 месяцев, а затем будет перевезена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры — свое историческое место.

«Троица» является одним из шедевров русского иконописного искусства. Она была написана Андреем Рублевым в начале XV века для Троицкого монастыря. В 1929 году икона перешла во владение Государственной Третьяковкой галереи. После несостоявшейся по некоторым причинам выставки древнерусского искусства «Троица» осталась в собрании московского музея.

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