Врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет был ранен в результате взрыва в Луганске

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В общей сложности пострадали семь человек. Полиция назвала случившееся покушением.

В центре Луганска прогремел взрыв. В результате произошедшего пострадал врио главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет. Об этом сообщило издание ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Олега Валиева.

Он подчеркнул, что Корнет был ранен, но остался жив. Состояние государственного деятеля, по его словам, расценивается как стабильное. Примечательно, что на вопрос о целостности его конечностей Валиев комментарий не дал. Подробная информация не раскрывается.

Правоохранительные органы ЛНР расценили произошедшее как покушение на врио министра внутренних дел.

Известно также, что при взрыве пострадали шесть мирных жителей. Все семеро пострадавших были госпитализированы в местную больницу и находятся под присмотром медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР допустили применение ВСУ ракеты Storm Shadow для удара по Луганску.