Прислужник-попрошайка: британцы резко раскритиковали визит Зеленского в Лондон

Читатели Daily Mail раскритиковали визит Зеленского в Лондон на встречу с Сунаком

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Досталось и премьер-министру Великобритании, который в очередной раз пообещал пакет военной помощи Киеву.

Британцы остались крайне недовольны визитом Владимира Зеленского в Лондон. Читатели Daily Mail в буквальном смысле раскритиковали украинского президента и высказали свое мнение насчет истинных мотивов его встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Попрошайка снова здесь! Он никогда не прекратит клянчить деньги»;

«Улыбчивый прислужник любит тратить чужие деньги»;

«Зеленский никогда не перестанет просить еще, еще и еще», — возмутились читатели британского издания.

При этом некоторые британцы обвинил Риши Сунака в том, что он доводит страну до нищеты и голода. Мол, Великобритании сейчас нужно думать и кормить своих граждан, которые пытаются выжить в новых экономических условиях.

«Наша страна едва может сама себя прокормить и согреться, нам самим нужна помощь, чтобы справиться с дороговизной жизни и топливным кризисом», — написал один из читателей.

В этот же день Сунак объявил о новом пакете военной помощи Украине. Армия получит сотни зенитных ракет и сотни беспилотников более 200 километров дальности. Решение Великобритании передать Киеву ракеты Storm Shadow в России назвали крайне враждебным шагом.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Зеленский нарушил правила этикета на встрече с папой римским.