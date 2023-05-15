«С большим интересом и вниманием»: как в Кремле оценивают выборы в Турции

Фото, видео: Reuters / HANNAH MCKAY; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва с уважением и понимаем отнесется к выбору турецкого народа.

В Кремле с большим интересом и вниманием следят за новостями, поступающими из Турции, где проходят выборы президента и парламента. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы с уважением отнесемся к выбору турецкого народа, но в любом случае мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Россию с Турцией объединяет широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях — энергетике, туризме, торговле и других.

«Это то сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер, то есть оно отвечает интересам и турецкого народа, и народа РФ», — добавил Песков.

Прежде стало известно, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал свыше 49,35% голосов избирателей на выборах президента страны. Такой результат был получен после обработки 100% бюллетеней.

Для победы в президентской гонке одному из кандидатов необходимо набрать выше 50% голосов. В противном случае проходит второй тур. В Турции уже названа предварительная дата — 28 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган выступил с обращением к нации с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.