Петербуржец избил женщину в троллейбусе, а потом настиг ее в больнице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Казалось бы, опасность миновала, но злоумышленник оказался хитрее.

Мужчина напал на свою сожительницу прямо в больнице, куда она попала из-за его побоев. Вопиющий инцидент произошел в Санкт-Петербурге, злоумышленник пырнул свою жертву ножом.

Как стало известно 5-tv.ru, между 39-летней Снежанной (имя изменено — Прим. ред.) и ее 42-летним избранником Антоном (имя изменено — Прим. ред.) произошел скандал в троллейбусе. Мужчина не сдержал гнева и набросился на свою благоверную с кулаками прямо в общественном транспорте. В итоге Жанну пришлось госпитализировать, однако мучения на этом не кончились.

Разъяренный Антон был не доволен сложившимся сценарием, поэтому направился за возлюбленной. Он ворвался в здание медучреждения, нашел палату с жертвой и решил продолжить ссору в более агрессивной форме.

«Мужчина забежал в приемный покой, ударил ножом женщину в область спины и левого плеча, а затем скрылся с места происшествия», — отметил источник.

Сейчас Снежанна лежит в больнице, врачи диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ранение мягких тканей двух позвонков и плеча. Состояние женщины тяжелое.

Блюстители порядка быстро задержали подозреваемого, ему составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. На данный момент поднят вопрос о возбуждении уголовного дела против Антона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США 81-летний пенсионер убил и расчленил жену и дочь из страха стать бездомным.