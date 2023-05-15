Российским IT-компаниям расширят возможности для получения льготного кредита

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Глава РФ Владимир Путин поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения в стране.

Правительство России планирует расширить возможности получения льготного кредита для IT-компаний. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего выступления на совещании с вице-премьерами.

По словам председателя правительства, льготный кредит смогут получить организации, которые занимаются производством софта. Выплаты, добавил он, могут быть направлены на финансирование специалистов или погашение расходов.

«Президент поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения», — прокомментировал Мишустин.

Он отметил, что правительство стремится расширить возможности для IT-компаний, тем самым предлагая им кредиты на реализацию новых проектов, максимальная ставка которых составит 3% годовых. По словам Мишустина, опции будут возможны для аккредитованных организаций, которые ранее не пользовались налоговыми преференциями для IT-бизнеса. Также компании получат право на пониженные страховые взносы, уточнил он.

Председатель правительства заключил, что нововведения позволят большему числу предпринимателей пользоваться государственной поддержкой, а также подтолкнут к созданию передовых востребованных продуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин заявил об уверенном восстановлении российской экономики.