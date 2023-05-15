«Формировать мечты»: как правильно давать детям деньги на карманные расходы

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Эксперт перечислила ключевые правила по выделению детям личных средств.

О том, как правильно давать детям карманные деньги, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова. Эксперт отметила, что это очень важный вопрос, так как карманные деньги имеют одну простую и в то же время понятную цель.

«Научить ребенка на маленьких суммах управлять своими финансами. Распоряжаться ими, то есть тратить, сохранять их, достигать каких-то личных целей. В масштабе школьника — это могут быть и небольшие мечты. Для несовершеннолетнего такие действия будут прототипом взрослой жизни», — говорит специалист.

Финансовый консультант считает, что, отсчитывая деньги, следует верно учитывать возрастные особенности отпрыска. Например, обычно в возрасте шести или семи лет ребенку начинают давать деньги на ежедневной основе. При этом средства должны медленно увеличиваться в размерах, так как навык планирования у чада постепенно увеличивается.

«Важное замечание, если ребенок разом потратил все, что давалось на два или три дня, то нужно объяснить, почему снова не выдаются карманные деньги. Несмотря на то, что у него уже все закончилось», — объясняет Волкова.

Также эксперт отмечает, что необходимо договориться о цели: на что можно тратить, а на что — нельзя. Родителям необходимо понимать, что карманные деньги — это не расходы на проезд или питание в школе, а сумма на личные траты.

Размер карманных расходов

Каждая семья определяет данный показатель индивидуально. Дело в том, что нельзя сказать «правильно давать вот столько», так как у всех разные бюджет, возможности и образ жизни. Поэтому объем может составлять 30 или 50 рублей в день — даже такие деньги позволят отработать навык.

«Безусловно, на эту тему нужно разговаривать и объяснять, почему не стоит тратить все средства, почему надо сберечь какой-то кусочек и формировать цели, мечты. Может быть, лучшим решением будет — копить вместе с ребенком на совместное желание. И поощрять это», — отмечает консультант.

Такой метод будет развивать мышление в русло, что следует добавлять и вкладывать свой капитал для достижения целей семьи. При этом важно обговаривать карманные расходы со всеми близкими, чтобы никто не давал ни больше, ни меньше необходимой суммы.

Ключевые правила

Объяснить цель;

Договориться о периодичности и постепенно ее увеличивать, отталкиваясь от возраста ребенка;

Сформировать правильные понятия: как правильно тратить, как сберегать денежные средства;

Научить отпрыска достигать своих целей, исходя из тех денег, что у него есть.

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