«Он все понимает»: что происходит с госпитализированным с инсультом Панфиловым

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Врачи обнаружили у режиссера воспаление легких на фоне инсульта.

Недавно госпитализированного Глеба Панфилова лечат от пневмонии, при этом его состояние остается удовлетворительным. Об этом 5-tv.ru сообщил заслуженный деятель искусства России, директор театра Ленком Марк Варшавер.

«Состояние удовлетворительное. Самое главное и приятное, что он все понимает, пишет сам. Рядом находится его сын, который специально прилетел. Громадная надежда на то, что скоро мы его увидим здоровым», — рассказал Варшавер.

Панфилов, по словам Варшавера, находится в сознании, узнает людей, ежедневно общается с сыном.

Как стало известно 5-tv.ru, состояние режиссера на самом деле — стабильно тяжелое. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Режиссера госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом. На фоне этого у него развилось воспаление легких. Также врачи заподозрили у него нарушение мозгового кровообращения и субарахноидальное кровоизлияние.

Несколько месяцев назад умерла супруга Глеба Панфилова. Инне Чуриковой было 79 лет. В последние годы жизни актриса много болела, но не подавала виду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что состояние госпитализированного Глеба Панфилова стало улучшаться.