«Китай и Россия смеются»: в Сети раскритиковали слова Макрона о поражении РФ

Пользователи Twitter раскритиковали Макрона за слова о поражении России на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

Иностранцы решили указать французскому президенту на его болевые точки.

Владельцы аккаунтов в Twitter раскритиковали главу Франции Эммануэля Макрона, который в интервью СМИ заявил, что Россия проиграла противостояние на Украине в геополитическом плане. Пользователи Сети поделись собственным мнением на эту тему.

В частости, они оказались не согласны со словами французского президента о зависимости Москвы от Пекина. Один из комментаторов указал Макрону на то, что Франция стала фактическим «вассалом США», а это куда хуже. Другой пользователь отметил, что Макрон, кажется, живет в какой-то другой реальности.

«Макрон все еще живет в параллельной вселенной», — написал он.

В соцсети также не обошли стороной политику, проводимую Парижем. По словам одного из подписчиков, российские власти проводят в своей стране независимую политику, в отличие от Франции.

«Китай и Россия смеются над Макроном», — заключили читатели.

Российско-китайские отношения последнее время, действительно, укрепляются. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва и Пекин сотрудничают гармонично и представляют собой образец взаимодействия между крупными державами.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные СМИ указали на самую фатальную ошибку США в отношениях с Россией.