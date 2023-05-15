Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешение на полеты в страну

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Грузинская сторона будет детально изучать заявки.

Российские авиакомпании направили заявления властям Грузии о разрешении начать полеты в страну. Заявки будет детально изучать Агентство гражданской авиации. Об этом сообщается на их сайте.

Уточняется, что грузинские власти будут смотреть на статус авиакомпаний и воздушных судов с точки зрения наложенных санкций. При этом какие именно компании направили запросы, неизвестно.

Президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией с 15 мая. Кроме того, был снят запрет на прямые перелеты в эту страну для российских авиакомпаний. Согласно сообщениям Минтранса РФ, перевозчики из РФ уже готовятся к рейсам — в планах осуществлять семь прямых перелетов из Москвы в Тбилиси и обратно в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не исключают вероятности введения санкций против грузинских предприятий в результате возобновления ее прямого авиасообщения с Россией.