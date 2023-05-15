«Кто-то преследует»: стали известны последние слова студентки, пропавшей во Владивостоке

Во Владивостоке разыскивают девушку, которая просила помощи перед исчезновением

Фото: www.globallookpress.com / Konrad Kleiner

Три дня назад студентка перестала выходить на связь.

В дежурную часть полиции УМВД поступило сообщение от жительницы Тывы. Женщина обратилась за помощью найти родственницу. На связь перестала выходить ее 19-летняя сестра, которая находится на учебе во Владивостоке.

Как сообщает источник 5-tv.ru, три дня назад девушка говорила с сестрой по телефону. В крайнем разговоре студентка нервничала и рассказывала странные обстоятельства: якобы телефон разряжается, а ее кто-то преследует и хочет убить.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки. Опрашиваются знакомые и те, кто видел исчезнувшую в последний раз.

Применяются все неотложные меры по поиску и обнаружению пропавшей.

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